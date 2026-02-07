開催中のミラノ・コルティナ五輪で飲食物の価格がサポーターたちに「衝撃を与えている」と英紙「ミラー」が報じた。同紙は「主要なスポーツイベントでは飲食物の価格が高騰することがほぼ常態化している」と伝える一方で「冬季五輪ではより手ごろな価格の選択肢で提供されている」「イベント参加者のニーズに応えており、ＳＮＳでは食べ物の価格が称賛されている」と、予想に反して?適正価格?で販売されているという。同紙に