ＷＢＣ侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が７日、沖縄・宜野座キャンプのシート打撃で“今季初打席初安打”を放った。岩貞に１ボール２ストライクと追い込まれたが、速球をコンパクトに振り抜いて右前へ。シーズンでは本塁打王を目標に掲げる若き大砲が上々のスタートだ。