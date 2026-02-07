女優でモデルの百瀬夢奏（１５）が無期限の活動休止する事が７日、わかった。所属事務所が発表した。百瀬は、約３か月前に自身のインスタグラムに投稿した写真に電子タバコのような器具が映っていると、ＳＮＳ上で拡散。所属事務所は「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判（わか）りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と未成年飲酒があったことも報告。「今回の行為は、社会人としての