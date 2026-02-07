ロッテの２年目・西川史礁（みしょう）外野手（２２）が７日、都城キャンプ初のライブＢＰで打席に立ち、１０球で３安打と上々の仕上がりを見せた。木村優人投手（２０）と対戦し、１４３キロのストレートをセンター前へ。さらにはライト前、レフト前と３方向にヒットを放ち、好調ぶりをアピールした。青学大からドラフト１位で入団した昨季は、１０８試合に出場し、リーグ６位の打率２割８分１厘、３本塁打、３７打点をマー