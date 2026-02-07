ＷＢＣ台湾代表で日本ハムの古林睿煬投手（２５）が７日、沖縄・名護で１軍の紅白戦に先発した。先頭の１番・矢沢への初球は１４８キロを計時し、バットをへし折るファウルとし、三ゴロ。続く今川には左前打、万波は中前打、水野に四球で１死満塁のピンチを招くが、阪口、吉田を連続三振に抑えピンチをしのいだ。吉田にはこの日最速の１５２キロで空振り三振に斬った。３日にはライブＢＰに登板し、万波、水谷、西川をの打者計