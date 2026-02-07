Da-iCEの花村想太が、2月6日に「SOTA HANAMURA」名義で初となるソロ楽曲「Me.exe」を発表した。同曲のミュージックビデオも同日に公開されている。花村想太はグループとは別の活動として自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」のメンバーも務めているが、ソロアーティストとして自身の作品を発表するのは今回が初。この度発表された楽曲「Me.exe」はDa-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサー styが書き下ろしたヒップ