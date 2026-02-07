浦和FW肥田野蓮治が千葉戦で追加点浦和レッズの大卒ルーキー、FW肥田野蓮治が2月7日のJ1百年構想リーグ開幕戦、ジェフユナイテッド千葉戦で”2戦連続”のゴールを決め、「頼もしい」「持ってるねー！」など注目を集めている。浦和が前半5分にFW松尾佑介のPK成功で先制したゲームは前半12分、再び左サイドから抜け出した松尾がペナルティーエリア内まで切り込んで右足シュート。これが相手に当たってこぼれると、ゴール前に詰め