五輪メダルに反響ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）に開会式が行われ、熱戦が幕を開けている。日本は過去最多18個のメダルを獲得した22年北京大会を上回るメダルを目指す。そのメダルが国内外で話題になりつつある。デザインはいたってシンプル。表面は半円を2つ合わせ、斜めに1本のラインが入る。人々の融合を象徴しているという。そして中央にはオリンピック・ロゴが刻まれる。裏面には大会エンブレム、競技名が