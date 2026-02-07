星野源が2月6日、韓国・インスパイアアリーナにて単独ライブ＜Gen Hoshino Live in Korea “約束”＞を開催した。昨年9月に行った初のソウル公演の際、スペシャルゲストのイ・ヨンジに促されて韓国語で宣言した「また頻繁に来ます！」との「約束」を早くも実現した形となる。この日のために組んだ特別仕様のセットリストで臨んだライブは「化物」でスタート。前回の会場の倍以上のキャパシティを埋める9000人に及ぶ観衆は冒頭から