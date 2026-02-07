アカベコランドから、チロルチョコと福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」が2026年1月30日より発売されます。「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない」という想いから生まれた、形に残る縁起物ギフトです。 アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」  発売日：2026年1月30日販売場所：アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、