タグチ工業は、竹や大径木、切り株まで破砕できる油圧ショベル用の林業用マルチャー「タケカルゴン」の販売を開始しました。同社製の草刈り用アタッチメント「クサカルゴン」と併用すれば、雑草・雑木・竹を全て刈り取ることが可能です。 タグチ工業「タケカルゴン」  販売開始：2025年2月製品仕様：https://www.taguchi.co.jp/product/tk/ 「タケカルゴン」は、専用ブレードで竹はもちろん、大径木、切り株ま