モンブランは、2026年2月2日から2月28日までの期間限定で「パーソナライズタグキャンペーン」を開催します。対象のレザーグッズを購入した方に、イニシャルやお名前を手書きで箔押しした特別なレザータグをプレゼントするキャンペーンです。 モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」  開催期間：2026年2月2日〜2月28日内容：対象のレザーバッグ（トローリー含む）購入者に、パーソナライズしたレザータグをプ