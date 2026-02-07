韓国国内2位の暗号資産取引所ビッサム（Bithumb）でシステム設定エラーによりビットコインが利用者に誤って支給されるという事態が発生した。これを受け、ビットコイン相場は瞬間的に暴落し、入出金が中断されるなど市場に大きな混乱が生じた。暗号資産業界によると、6日午後7時30分ごろ、ビッサムが進行した「ランダムボックス」イベント過程で大きな運営上のエラーが発生した。当初ビッサムは利用者に少額の「ポイント」や約2000