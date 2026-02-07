ナレッジピースは、東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が主催する「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」において、大賞を受賞しました。同社のこれまでの取り組みに対し、評価された結果です。 ナレッジピース「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」大賞受賞 表彰式日時：2026年1月22日会場：Tokyo Innovation Base(TIB)主催：東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一