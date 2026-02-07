6日午前、山口県宇部市床波。日本・フィンランド・インドネシア国籍の潜水士3人で構成された多国籍ダイバーチームが潜水を始めた。長生海底炭鉱事故現場に残っている犠牲者の遺骨を収容するためだ。潜水が始まって3時間ほど経過すると、海岸で待機中だった市民団体がざわつき始めた。遺骨が見つかったという声が聞こえた。しばらくして陸地に戻った潜水士が遺族の前で青い箱を開いた。真っ黒になっていたものの形態がほぼ完全に保