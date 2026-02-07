ユー・ディーは、赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、一本の映画の予告編のように描くムービーコンテンツ「オギャートレイラー」をリリースしました。赤ちゃんの誕生という人生最大の感動を、映画のスタートを予感させる予告編のような構成と演出で描く、新しい記録サービスです。 ユー・ディー「オギャートレイラー」 「オギャートレイラー」は、赤ちゃん誕生の記録を、産まれた赤ちゃんの未来を予感させる映画のス