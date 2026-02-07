沖縄県・多良間島で「地元の人が飛行機のチケットを取れない」問題が起きている。【映像】上級会員だけが味わえる様々な体験多良間島在住の湧川農さんは「初めての経験で。（飛行機の）便が取れないけどどうなっているの？って」と訴える。多良間島で生まれ育ち、長年島の案内をしているそうだ。多良間島は宮古島からおよそ60キロ余りに位置し、人口およそ1000人。「南洋に浮かぶ癒し」と紹介されている島だ。ダイ