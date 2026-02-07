お笑いタレントのだいたひかるが6日に自身のアメブロを更新。2029年まで乳がんの治療を続けることを明かした。この日、だいたは「今日は乳がんの検診です」と切り出し「乳がんが分かってから11年目」と報告。「本来なら治療も終わりの頃ですが、私は再発してしまったので…2029年まで治療をすすめられて通院を続けています」と現状を説明した。続けて、治療期間について「まぁその間に出産したりして、治療を中止していた時もある