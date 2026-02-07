今オフに三浦知良が加入した福島ユナイテッドは２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦する。この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、プロ41年目に突入した58歳のカズが先発に名を連ねた。 Jリーグに５年ぶりに復帰した男が開幕戦でいきなり出場へ。SNS上では、「調子が良いからスタメンなんだろう」「感動しかない」「マジでヤバすぎ！」「最高！！！」「なんとかし