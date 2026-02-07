JR西日本は8日に大雪や強風が予想されていることを受け、運転計画を発表しました。広島県内では、芸備線の東城駅から三次駅まで終日運転を取り止めます。また三次駅と狩留家駅の間で、昼前から運転を取り止める予定です。福塩線では、府中駅と三次駅の間で上りは三次駅を午前7時37分に出発する吉舎行き、下りは吉舎駅を8時50分に出発する三次行きを最終電車とし、以降は終日運転を取り止めます。そのほかの路線でも、気象状況によ