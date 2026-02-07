山口・宇部の旧長生炭鉱の外国人ダイバーが参加した潜水調査で、7日、台湾から来たダイバーが体調不良となり、現在、救急隊などが現場に向かっています。7日の潜水調査は午前11時頃からはじまりましたが午後0時半ごろ、救急隊が到着、ピーヤに向かいました。調査にあたっている会によりますと、台湾から来たダイバーがけいれんを起こしたということで、意識がないとの情報もあります。 午後1時15分ごろ