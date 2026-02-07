Jリーグ・名古屋グランパス所属の小屋松知哉選手は2月5日、自身のInstagramを更新。膝の手術を受けたことを報告しました。【写真】小屋松知哉の痛々しい膝「強くなって帰ってきて躍進してください」小屋松選手は「リリースがあった通り、今回膝の手術を行いました」とつづり、1枚の写真を載せています。右膝内側半月板断裂と診断され手術を受けたようです。痛々しい膝となっています。コメント欄では、「先ずはしっかり治して復帰