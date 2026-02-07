「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）３月のＷＢＣに臨む侍ジャパンに選出されている石井大智投手がシート打撃に登板。同じく代表入りしている坂本誠志郎捕手とバッテリーを組み、打者３人をパーフェクトに抑えた。ピッチコムを装着し、ＷＢＣ公式球を使って島田と対戦。２球目のストレートで一ゴロに打ち取ると、続く新助っ人・ディベイニーはカウント１−１から力強いストレートで空振りを奪い追い込んだ。低めのフォー