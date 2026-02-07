元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が7日、古巣・西武の南郷キャンプを訪れた。球場に到着した松坂氏は、グラウンドで選手の練習を見守りながら西口監督らと旧交を温めた。「帰ってきたなという感じ」と振り返った松坂氏。シートノックも見学し「新戦力の話も聞いたり、見てましたけど、ポジションが変わっていますからね。それがうまくハマるのかどうかは気にしています」と話していた。