フィギュアスケートの２０１０年バンクーバー冬季五輪男子代表でプロスケーターの織田信成さんが７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に出演。６日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュア団体で鍵山がキスアンドクライで涙したことについて「めっちゃ分かります〜」と語った。第一線で競技を続けていた織田氏だが、スケート以外でファンの記憶に刻まれているのが涙。それだけにスタジオで問われると「