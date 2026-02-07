ＷＢＣ侍ジャパンの阪神・石井大智投手が７日、沖縄・宜野座キャンプでシート打撃に登板し、打者３人と対戦して被安打０と貫禄の投球で虎党を沸かせた。先頭の島田を一ゴロに抑えると、新助っ人のディベイニーは直球で空振り三振に仕留めた。続く同じ侍ジャパンの佐藤は、フルカウントから直球で詰まらせて中飛。フェンス近くまで打球を飛ばされたが、力勝負でしっかりと差し込んだ。