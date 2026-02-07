日本ハムの達孝太投手（２１）が７日、沖縄・名護でブルペン入り。トラックマンを使い軌道や変化量を測定しながら４８球を投じた。８日のチーム初の対外試合、阪神戦（名護）での“開幕投手”を予定しており、「バッターに初めて投げるので、感覚。試合感を取り戻すみたいなイメージ。とりあえず怪我なく。ピッチャーライナーだけやめてほしいです（笑）」。この日は、新球・スラッターを試投し、「使えそうですね。あした投げ