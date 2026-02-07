東京で黒星デビューとなった高額馬に、ＳＮＳでは様々な声があがっている。７日の５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）では、クリストフ・ルメール騎手とコンビを組んだ１番人気のヘイジュード（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎）がデビュー。２３年のセレクトセール・当歳セッションで３億２０００万円で落札されたキタサンブラック産駒は、３着に終わった。半兄のキラーアビリティ（父ディープインパクト）は２１年