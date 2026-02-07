巨人の山口寿一オーナー（６８）が７日、１軍宮崎キャンプを視察した。練習前に円陣で訓示した山口オーナーの後に、今年から主将に就任した岸田行倫捕手がチームを代表して「お礼の言葉」を述べた。「おはようございます。いつもおいしいお肉の差し入れ、ありがとうございます。今年のチームスローガンは前進です。今シーズンもいい時や悪い時あると思いますが、チーム一丸となり、前進し続けます。今年こそはリーグ優勝、日