兵庫競馬所属の佐々木世麗騎手が、２３歳の誕生日を迎えた７日、兵庫・中塚猛厩舎から同日付で尾林幸二厩舎へ所属を変更することを発表した。◇佐々木世麗（ささき・せれい）２００３年２月７日、広島県生まれ。２３歳。２１年４月にデビュー。同年、１１月に女性騎手の地方競馬における最多勝利記録となる６７勝を挙げ、最終的に兵庫競馬の新人最多勝となる８７勝をマークし一躍注目を集める。２２年５月には通算１００勝目