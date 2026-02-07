明日8日は冬型の気圧配置が強まるため、近畿地方では広く雪が降るでしょう。北部や山沿いでは雷を伴って短時間に降り方が強まり、警報級の大雪となる恐れがあります。中部と南部の平地でも、雪の積もる所があるでしょう。交通障害に警戒、注意をしてください。今日7日夜は広範囲で雪や雨に今日7日は冬型の気圧配置が続き、寒気が流れ込むため、近畿地方の北部では雪が降りやすいでしょう。中部と南部でも、夜は市街地でも雪や雨