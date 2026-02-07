キリンビバレッジ株式会社近畿圏統括本部は７日、オリックスの２６年シーズンの活躍を祈念し、選手の体調管理を支援するため宮崎キャンプで免疫ケアブランド「ｉＭＵＳＥ」の商品計１２００本を贈呈した。西川龍馬外野手が贈呈式に出席し、ヨーグルトテイスト、レモン、免疫ケアウォーターの３種類を受け取った。