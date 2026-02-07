６日、南京南駅で家族と改札へ向かう子ども。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京2月7日】中国では春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、各地で帰省の動きが本格化している。江蘇省南京市の南京南駅では、春節休み前の最後の登校を終えた子どもたちが、家族とともに故郷へ向かう姿が目立った。６日、南京南駅で家族と改札へ向かう子ども。（南京＝新華社記者／季春鵬）６日、南京南駅で家族と改札へ向かう子ども。（南