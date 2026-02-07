7日の東京5R・3歳新馬戦（芝1800メートル）は4番人気ベルウッドクレド（牡＝辻、父シルバーステート）が押し切りV。津村は「返し馬とゲートで子どもっぽさはあったが、ゲートを出てからは引っかからずに4角まで運べた。先頭に立ってからも集中を切らさずに走れた。まだ伸びしろはある」と回顧。辻師は「距離はもう少し長くても大丈夫かなと。（今後は）心身のバランスを整えつつですね」と展望した。