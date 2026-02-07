カジュアル派にもきれいめ派にも嬉しいニュースが到着しました。VIS（ビス）から、OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）との別注バッグが2026年2月3日（火）より発売スタート。機能性はそのままに、女性らしいディテールと洗練されたデザインを掛け合わせた3型がラインアップします。毎日の通勤から休日のお出かけまで、スタイリングをさりげなく格上げしてくれる注目コレクションです。 女性らしさを添え