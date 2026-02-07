◇NBA・Gリーグブルズ133ー127ネッツ（2026年2月6日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が6日（日本時間7日）に本拠地ロングアイランド・ネッツ戦で先発出場。血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。現地放送では、ハーフタイムに河村のインタビュー映像が流れた。ブルズでプレーする思いを吐露する場面があった。「自