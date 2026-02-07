男女デュオ、優しい未来が7日までにインスタグラムを更新。メンバーchizの結婚と妊娠を報告した。公式サイトでは「優しい未来chizからお知らせ」とし「日頃より応援して頂いているファンの皆様お世話になっている関係者の方々、そしてアーティストの皆様いつもありがとうございます。皆様へ私chizよりご報告があります。私事ではありますが、昨年金徳大輔さんと入籍し、この度新たな命を授かりました」とchizと、シンガー・ソン