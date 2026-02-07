四国地方はどうなる？ 四国地方では、あす（８日）明け方からあさって（９日）午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション ※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局