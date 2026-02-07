◆明治安田J1百年構想リーグ第1節福岡―岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）特別大会の明治安田J1百年構想リーグで昨季12位のアビスパ福岡は、同13位のファジアーノ岡山との今季初戦を迎える。昨年の対戦成績は福岡の1勝1分け。昨季17位タイの34得点で、課題として取り組んできた攻撃面では、FWのスタメン争いが熾烈（しれつ）だ。昨季リーグ戦無得点に終わった元イラン代表のシャハブ・ザヘディが練習試合で得点を重