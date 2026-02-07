＜WMフェニックス・オープン2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞日没のため連日のサスペンデッドとなった米国男子ツアーの第2ラウンド。久常涼が1イーグル・6バーディ・ボギーなしの「63」をマークし、トータル11アンダーで暫定首位につけた。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ前半を2バーディ・ボギーなしで回ると、後半では13番から5ホール連続でスコアを伸ば