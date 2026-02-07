今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。韓国の「100メートル先まで破片が散乱…稼働中の風車が倒壊」についてです。◇2005年に完成した韓国の風力発電所。道路に沿って建てられた風車ですが…勢いよく羽根が回っていた高さおよそ80メートルの風車の柱が突然倒壊。羽根の部分も粉々になり、四方八方に飛び散ります。風車の下を通る車は間一髪、事故を免れることができました。道路には、折れ曲がった柱や1つおよ