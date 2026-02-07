思わず二度見するようなサプライズが、ロイヤルランブルの舞台で起きた。長らくリングから離れていた“殿堂入り”レスラーが突如姿を現し、会場は一瞬で歓声に包まれた。【映像】レジェンド美女、全身レッドのラバースーツ姿で電撃復帰の瞬間日本時間2月1日、サウジアラビア・リヤドで開催されたWWEのプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」。中盤、入場テーマとともに現れたのは、女子スーパースターのブリー・ベラだ