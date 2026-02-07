ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、イタリアの作曲家プッチーニによる歌劇「トゥーランドット」の歌唱が披露された。２００６年トリノ大会でフィギュアスケート女子の荒川静香さんが金メダルを獲得した時の曲で、ＳＮＳでは「記憶が蘇る」と、当時の感動を懐かしむ声が上がった。今大会では、フィギュアスケート男子の鍵山優真選手（オリエンタルバイオ）も曲を使用する予定だ。（デジタル編集部）盲目のイタリア人歌手ア