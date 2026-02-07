タレントの中川翔子が７日、「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、夫との馴れ初めを明かした。中川は２０２３年に一般男性と結婚し、２５年に双子の男児を出産した。夫と初めて出会った時に「ビックリしたのがしょこたんをよく知らなかった。（夫が）しばらく海外に行ってた時があったから、私がテレビに出てる時を知らなかった」という。夫が中川について調べるとＴｉｋＴｏｋで漫画ドラゴンボールのキャラクタ