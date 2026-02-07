近畿大学水産研究所は高級魚ノドグロ（アカムツ）の完全養殖に世界で初めて成功し、2026年2月6日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」はさっそく取り上げたが、金曜コメンテーターのデーブ・スペクターさん（テレビプロデューサー）は「ノドグロを食べた記憶がない」なんていう。司会の大下容子アナも佐々木亮太アナもドッチラケとなったが、次の瞬間、デーブさんが出色のダジャレを飛ばし、スタジオは大笑いとなった。どんなダ