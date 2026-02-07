冬型の気圧配置が強まり、海上のしけのため、海の交通に乱れがでています。 7日の便で欠航が決まったのは、甑島（こしきしま）航路の「高速船甑島」と「結Line（らいん）こしき」のそれぞれ7日午後運航する1往復2便です。 ▼「高速船甑島（こしきしま）」 午後2時半、川内発、長浜行き、 午後3時45分、長浜発、川内行き。 ▼「結（ゆい）Line（らいん）こしき」 午後2時20分、長浜発、串木野行き、 午後4時半、串木野発、長