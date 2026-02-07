鹿児島県の薩摩地方の山地と平地では、8日朝から8日夕方にかけて大雪となるおそれがあります。積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理に注意してください。 鹿児島地方気象台によりますと、九州南部の上空およそ1500メートルには、8日は氷点下9度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 このため、薩摩地方の山地と平地では、8日朝から8日夕方にかけ