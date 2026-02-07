衆議院選挙では福岡の11の選挙区に42人、佐賀の2つの選挙区に5人が立候補しています。今回の衆院選では、物価高対策としての消費税減税のあり方や財源などをめぐって論戦が繰り広げられています。投票所は福岡県内で設営が進められていて、8日は1139か所に設けられます。7日までに期日前投票をした人は県内で88万433人で、前回の衆院選より約19万人多くなっています。8日の投票の受付は一部の地域を除き午前7時から午後8時までで、