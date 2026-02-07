巨人の山口寿一オーナー（６８）が７日、１軍宮崎キャンプを視察した。ブルペンでは楽天からＦＡ移籍の則本昂大投手の投球に熱視線を送り、言葉もかけた。「もともと闘志をむき出しにして投げるタイプなので、非常にいい刺激になるんですよね。毎日ブルペンに入っていて、張り切ってくれているのは頼もしいと思います。プレースタイルがジャイアンツのいい刺激になるから頑張ってほしいということは言いました」と話した。グ