右ふくらはぎ肉離れで故障班に合流した巨人の浅野翔吾外野手（２１）が７日、宮崎・都城でランチタイムにリハビリを行った。昼食時間に入り静寂が広がる室内競技場で正午過ぎから約３０分間、キャッチボールやボールの入った箱１つが空になるまでトスバッティングを行っていた。